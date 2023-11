Evropa s Českem zaspala, budování obranného průmyslu bylo dlouho nechtěné, řekl Metnar

„Také náš obranný průmysl poměrně významně pomohl a pomáhá dodnes a dodává tu techniku,“ řekl. Co se týče Evropy, to se řeší poměrně dlouho a hledají se možnosti, jak pomoc zvýšit, dodal.

„Ten průmysl byl dlouhé roky hodnocen jako něco, co nechceme. Banky k tomu měly svůj sofistikovaný přístup. Nebyly ochotny poskytovat půjčky zbrojařským firmám, ale ani do nich investovat. I toto se bude muset změnit, jestliže chceme navýšit zbrojní průmysl,“ popsal Metnar s tím, že resort obrany dříve po desetiletí nedokázal dostatečně nakupovat či obměňovat vojenské zásoby.

Jestli je čas jednat o příměří, záleží na Kyjevu, řekl Metnar

Řešení otázky, zda nastal čas k jednání o příměří s Ruskem, podle něho závisí na Kyjevu. „Také my bychom si měli říci, jak dál, a začít o tom diskutovat v rámci EU, protože se Ukrajinu snažíme podporovat a nechceme, aby stále docházelo k úmrtím a zraněním na východě země,“ podotkl Metnar. Možná by to podle něj byla ta naděje, že by někdo viděl pomyslné světlo na konci tunelu, že jednou konflikt skončit musí.

Partnera na ruské straně, se kterým by se dalo jednat, nicméně podle svých slov v současné době nevidí. Konflikt na Ukrajině uvázl na mrtvém bodě a bude potřeba ho diplomaticky oživit, uvedl Metnar.

Dodal, že je také nutné, aby Česká republika měla diplomatické zastoupení v Moskvě. „Když to vezmeme z historie, tak ta zastoupení ve válečných konfliktech tam byla. Abychom věděli a mohli odhadnout, kdy přijde ten čas, nebo alespoň nějaký náznak toho jednání,“ doplnil Metnar.