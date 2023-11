Bek chce z rozpočtu dodatečné miliardy ve snaze odvrátit stávku. Část koalice je zdrženlivá

Podporu své strany Bek má. Předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) dal najevo, že požadovaných čtyři až pět miliard by nepovažoval za zásadní výdaj. „Výdaje rozpočtu jsou něco mírně přes dva biliony korun. Myslím, že bychom měli být schopni řešit čtyři až pět miliard,“ podotkl.

Ministr školství Bek představil v pondělí premiérovi Petru Fialovi (ODS) rozpočtové požadavky, od jejichž splnění si slibuje, že stávku odvrátí. Šéf školských odborů František Dobšík dal najevo, že by považoval za přijatelný kompromis, kdyby výdaje, které mají podle aktuálního návrhu rozpočtu klesnout, nakonec zůstaly na současné hodnotě.

Odbory svolaly na 27. listopadu protesty proti konsolidačnímu balíčku, které má doprovodit i výstražná stávka. Ve školách by ale stávka měla přerůst v celodenní – kvůli platům. Školské odbory jsou nespokojené hlavně s tím, že by se měl objem platů pro neučitelské profese snížit o dvě procenta.

Opozice má naopak docela jasnou představu, že by měla vláda peníze vzít z jiných resortů. „Například z oblasti armády. Tam je 150 miliard ročně na různé věci. Podle nás je školství důležité, vychovává lidi,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

ODS a TOP 09 jsou však zdrženlivé. Tak velké přesuny peněz se jim nezamlouvají. „Muselo by se to někomu sebrat. Jestli má někdo představu, kdo je ochoten vzdát se pěti miliard, já takovou představu nemám,“ prohlásil předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Marek Benda.

Pro to, aby šlo do školství více peněz, se vyslovil i předseda Pirátů Ivan Bartoš nebo Marek Výborný z KDU-ČSL, který sice v současnosti vede resort zemědělství, ale na koaličním jednání zastupoval svoji stranu jako expert na školství.

Kromě koaličních vyjednávání se bude Bek snažit stávku odvrátit i dalšími rozhovory s odbory. S Dobšíkem by se měl znovu sejít ve čtvrtek. Tehdy by už mělo být jasné, zda koalice – nebo někdo jiný – načte návrh na změnu rozpočtu školství. Návrhy změn zazní ve druhém čtení, které má Poslanecká sněmovna naplánováno na středu. Závěrečné schvalování by mělo následovat koncem listopadu.