Rozhodnutí o zdanění tichého vína padne později. Do pracovní skupiny zamíří další podnikatelé

Případného zavedení spotřební daně z tichého vína se obává například majitel Muzea medoviny Jiří Pouček. Prodává medovinu od desítek výrobců. Její zdanění by podle něj vedlo k dalšímu odlivu zákazníků. „Byly špatné roky, co se týče medu, ceny vystřelily docela hodně. K tomu také poslední rok krize s energiemi,“ řekl.

„Stejně bychom potom museli učinit nějaké legislativní kroky z těch závěrů, a to byl předmět roku 2024. Pokud závěry nebudou do konce roku, budou po Novém roce, v tom problém nevidím,“ dodal ministr.



„Pokud máte bod, na kterém není shoda, tak se těžko odhaduje, kdy najdete řešení, pro které by byli všichni, kteří debatují,“ konstatoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).



Opozice se zdaněním tichého vína nesouhlasí, navrhuje o věci jednat v rámci celé Unie. „Určitě bychom nechtěli, aby byli (výrobci) takto likvidováni, protože by jim to přineslo nejen znevýhodnění cenové, ale i další. Nese to s sebou další administrativní povinnosti, které by je zatížily,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Pracovní skupina se rozšíří

V pracovní skupině byli vedle politiků nebo celníků také vinaři. Nově by se ale měla rozrůst rovněž o zástupce výrobců ciderů nebo medoviny. V koalici se nyní mluví i o různých sazbách spotřební daně. „Umíme si představit, že pro malé výrobce bude nějaká snížená sazba, a pro ty velkovýrobce, pro které je to byznys, často lukrativní, tam by měla být sazba vyšší,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).