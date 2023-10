Země si připomíná 105. výročí vzniku Československa

Představitelé státu se dopoledne zúčastní tradičního pietního aktu ke Dni vzniku samostatného československého státu u Národního památníku na pražském Vítkově. Chybět u toho nebudou Pavel, premiér Petr Fiala (ODS), předsedové parlamentních komor Miloš Vystrčil (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), ministryně obrany Jana Černochová (ODS) nebo pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

V poledne pak Pavel na Hradě jmenuje nové generály. Podle návrhu vlády by se jimi mohli stát bývalý šéf zpravodajských operací Bezpečnostní informační služby (BIS) Petr Špaček, první zástupce ředitele Generálního ředitelství cel David Chovanec či ředitelé věznic.

Večer se ve Vladislavském sále Pražského hradu uskuteční tradiční předávání státních vyznamenání. Pavel jich udělí přes 60, nominací bylo více než 400. Loni při svém posledním slavnostním předávání vyznamenání bývalý prezident Miloš Zeman ocenil 78 mužů a žen, v letech předtím byl počet vyznamenaných zhruba kolem čtyřicítky.

Do slavnostního ceremoniálu Hrad nechce zveřejnit konkrétní jména. Například čestný předseda TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg už ale řekl deníku Právo, že by měl obdržet nejvyšší vyznamenání – Řád Bílého lva. Podle informací Lidových novin by dalšími oceněnými mohli být zpěvák a kytarista Vladimír Mišík, romská zpěvačka Ida Kelarová nebo bývalý politik a právník Petr Pithart.

Minulý týden senátní petiční výbor předal do rukou vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vohralíkové petici s více než 1000 podpisy za to, aby Pavel vyznamenal členy odbojové skupiny bratří Mašínů, které horní komora parlamentu letos nominovala na medaili Za hrdinství. Prezident už dříve uvedl, že by s oceněním Mašínů měl problém, vyznamenat ale hodlá jejich sestru Zdenu Mašínovou, na jejíž nominaci se sněmovna a Senát shodly.