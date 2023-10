S výpověďmi přesčasů se k lékařům případně přidají i sestry a další zdravotníci

Přesnější informace by měl mít odborový svaz v polovině měsíce. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) veřejnost uklidňuje. „Všichni ředitelé nemocnic jsou připraveni zajistit emergentní provoz a urgentní příjmy. Jsou připraveni zajistit to, aby nedošlo k ohrožení jakéhokoliv pacienta na zdraví nebo na životě,“ řekl vicepremiér.

Podle předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníkové zapojení do protestu a podání výpovědí z přesčasů zvažují i sestry a další zdravotníci. „Pokud by skutečně dali výpověď přesčasové práce lékaři z anesteziologicko-resuscitačních oddělení, chirurgové a sestry z operačních sálů, tak by tu službu nebylo možné v České republice zajistit,“ uvedla.

Podle odborů by lékaři měli podle své odbornosti a praxe pobírat od jeden a půl násobku do trojnásobku průměrné mzdy. Sestry by měly vydělávat od průměrné mzdy do jejího dvojnásobku. Od průměrné částky by se odvíjely i příjmy dalších profesí. „Férové by nebylo, kdybychom toto slibovali, protože jednou už to slíbené bylo a nikdy k tomu nedošlo,“ dodala členka sněmovního zdravotnického výboru Michaela Šebelová (STAN).

Vláda se zvýšením tarifů nepočítá. Válek už dřív uvedl, že by do růstu odměn mělo v příštím roce putovat 6,8 miliardy korun. Protestující poukazují na růst výdělků lékařů na Slovensku. Mluví o nekonkurenceschopnosti českých příjmů lékařů a zdravotníků. „Jasně jsme definovali, že část peněz, které jdou do zdravotnických zařízení, musí jít do mezd, ta suma je 6,8 miliardy,“ potvrdil Válek.

Podle odborů chybí v nemocnicích až čtyři tisíce lékařů a až pět tisíc sester, dodržení běžného množství přesčasové práce je tak obtížné. Podle Přády i odborářů je vedle změn zákoníku řešením i odbourání administrativy pro lékaře, posílení digitalizace či přilákání lidí z ambulancí do služeb díky lepšímu ohodnocení.