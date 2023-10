Do Prahy se vrátilo dalších 66 Čechů z Izraele, očekává se poslední repatriační let

Na vojenském letišti v pražských Kbelích přistály v pátek čtvrtý a pátý repatriační let s Čechy, kteří uvízli v Izraeli po sobotních teroristických útocích hnutí Hamás. Vyplývá to z informací serveru globe.adsbexchange.com, na němž je možné sledovat leteckou dopravu. Na palubě obou letů bylo dohromady 66 českých občanů. Do Izraele bude vypraven ještě jeden takový let, celkem jich tak bude šest. Z Izraele se do tuzemska repatriačními lety vrátilo zatím zhruba 180 občanů.