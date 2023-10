V Praze přistálo druhé letadlo s evakuovanými Čechy z Izraele. Další let se očekává ještě ve čtvrtek

Kapacity dosud objednaných speciálů pro repatriaci českých občanů by podle médií měly aktuálně stačit zhruba pro 450 lidí. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake ve středu odpoledne informoval, že po rozeslání oznámení o připravovaných repatriacích se počet registrovaných v cestovatelském systému Drozd zvýšil na 250 Čechů v Izraeli. Ráno jich podle šéfa tuzemské diplomacie zahraničí Lipavského bylo 181.

V nejbližších hodinách ve spolupráci s @ObranaTweetuje odletí do Izraele druhý repatriační let. Další budou následovat. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 11, 2023

Ministerstvo zahraničí také zřídilo mimořádnou informační linku na čísle +420 222 264 200 pro dotazy k možnostem návratu z Izraele do Česka. V provozu je od 08:00 do 20:00 hodin, uvedl úřad na svém webu. Zájemci o informace mohou také kontaktovat velvyslanectví v Tel Avivu na čísle +972 523 286 622. Další letoun s českými občany z Izraele by mohl ve Kbelích zřejmě přistát ještě ve čtvrtek v dopoledních hodinách.