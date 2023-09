Pro zavedení přímých plateb od pacientů v současnosti není politická podpora, řekl Fiala na konferenci

Premiér na dotaz z publika odpověděl, že přímé platby od pacientů jsou stále politické tabu, protože pro to není většina. „Jsem z politické strany, která se pokusila tuto situaci před mnoha lety změnit a těžce za to zaplatila. Nebudeme dělat stejnou chybu ve chvíli, kdy pro to není společenská podpora,“ řekl Petr Fiala.

Podle něj je možné si individuálně myslet, že by to bylo pro udržitelnost systému veřejného zdravotnictví prospěšné. Může to být také součástí doporučení odborníků. „Ale čekat, že něco takového se v krátké době stane, by byla iluze,“ dodal.

Podle hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka (Piráti) by se ale diskuse vést měla. „Pokud to stále pro vládu a pro politické strany bude tabu, tak se obávám, že za to zaplatíme všichni,“ dodal.

Spoluúčast se projevuje v doplatcích za léky nebo u zubařů

Výdaje na zdravotní péči v Česku byly v roce 2021 podle nové publikace Českého statistického úřadu 579,6 miliardy korun. Zdravotní pojišťovny prostřednictvím systému zdravotního pojištění zaplatily 71 procent (411,4 miliardy korun). Z veřejných rozpočtů šlo na zdravotní péči 89,5 miliardy korun, domácnosti zaplatily 73,8 miliardy korun a ze soukromých zdrojů, které například zahrnují dobrovolné platby na zdravotní péči neziskových organizací, to bylo pět miliard korun.

Spoluúčast pacientů se projevuje například v doplatcích na léky na recept nebo platbách za zdravotní pomůcky, které pojišťovny platí částečně. Hrazená pacientem je také významná část stomatologické péče.