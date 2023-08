Některé léky stále chybí. Výrobci kritizují stát

Situace ohledně nedostatku léků má podle Koláře dvě roviny, které je potřeba vzít v potaz. „Ta první je vyřešit stávají situaci a připravit se na podzimní vlnu, která velmi pravděpodobně přijde. V tomhle ohledu je nejdůležitější role ministerstva zdravotnictví, které musí využít nástrojů, které má v legislativě.“ Jako příklad Kolář uvedl vyjednávání s výrobci ohrožených skupin léčiv. Podle něj je nutné s nimi dohodnout, aby dodávky léků byly v dostatečném množství. „Pokud se to nedaří, tak hledat jiné alternativy buď u jiných distributorů, nebo výrobců,“ poznamenal. Jednání už nyní probíhají, připomněl. Tímto se ale situace dle Koláře vyřeší jen krátkodobě. „Měli bychom hledat i dlouhodobé řešení, protože vidíme, že výpadky nejsou jen otázkou Česka. Řeší se to na úrovni celé Evropské unie. Pokud chceme zajistit, že se s tím nebudeme potýkat každý rok, je třeba řešení hledat na úrovni celé Evropské unie,“ upozornil.

Kolář: Naše návrhy zatím nebyly vyslyšeny Farmaceutické firmy by podle něj měly určitě být jedním ze subjektů, které řešení situace budou hledat. „Výrobci totiž mají největší know-how, jak výrobní proces vypadá. Už dlouhodobě komunikujeme, co jsou hlavní příčiny výpadků, že jim zároveň všem nejde úplně předcházet, že Evropa by měla být aktivnější ve snaze zajistit, aby výroba probíhala v nějaké větší části přímo v Evropě,“ popsal. „Bohužel musím říci, že naše návrhy zatím nebyly úplně vyslyšeny,“ přiznal Kolář s tím, že Evropská komise podle něj nedělá kroky, které by přispívaly ke zlepšení lékové situace. Farmaceutické společnosti se ale zatím bez ohledu na jednání s Evropskou komisí či s jednotlivými státy snaží na podzimní vlnu připravit, podotkl. „Navyšují výrobní kapacity, snaží se stavět nové výrobní závody,“ uvedl jako příklad.

S firmou BB Pharma jednáme od jara, říká Dvořáček Například společnost BB Pharma přestala do Česka dodávat V-penicilin s odůvodněním, že jeho cena na českém trhu je příliš nízká. Tu u originálních léků nastavuje stát. S cenou 86 korun a 80 haléřů se ale firmě do tuzemska léčivo dodávat nevyplatí. Zvýšení ceny léčiva s firmou BB Pharma řešíme už od května, upozornil náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. „Byť je na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv uveden důvod přerušení dodávek z důvodu ceny, tak společnost BB Pharma už vyrábí nové šarže pro Českou republiku, které by měly být dostupné asi během třiceti dnů,“ poznamenal.

„Ona ta zpráva vypadá dramaticky, ale jsme se společností v kontaktu už od jara a řešení máme hotové,“ řekl. Cena penicilinu by podle něj měla stoupnout o dvacet až pětadvacet procent. „Ono také záleží, jaká marže se uplatní v tom, než ten přípravek doputuje do lékárny. Rozdíl by pacient skoro neměl vidět, bude to maximálně v řádu desetikorun.“ Společnost BB Pharma ale není jediným dodavatelem penicilinu do České republiky, podotkl. V tuto chvíli má méně než čtyřicet procent, tudíž to podle něj není dominantní dodavatel. Česko podle Dvořáčka hlavně potřebuje zrychlit vyjednávání o stanovení ceny a úhrady, to je také důvodem, proč resort zdravotnictví připravil novelu zákona o léčivech. „My teď můžeme reagovat jen v momentě, kdy nás výrobce informuje, že došlo k nějaké zásadní změně. (…) Teprve potom můžeme spustit celý mechanismus k dojednání změn.“

