Připojištění by mohlo podle Válka přinést do zdravotnictví až pět procent navíc

Podobná možnost je podle Válka ve většině západních evropských zemí. „Vždycky to vede k tomu, že z toho mají výhody ti, kteří mají zájem pečovat o své zdraví a být aktivní. Klíčové je, že peníze pořád musí zůstávat v systému a nesmí být ze systému vyváděny jinam,“ dodal.

Do veřejného zdravotního pojištění přicházejí peníze vybrané od zaměstnavatelů a zaměstnanců na pojistném odvodu ze mzdy, platby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a platby státu za takzvané státní pojištěnce. Těch je zhruba 5,9 milionu, jsou to děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni. Letos za ně odvádí stát 1878 korun měsíčně, příští rok to bude o 111 korun víc. Podle Válka to přinese asi o 20 až 30 miliard korun víc.

Od roku 2024 pak bude nastavená automatická valorizace navázaná na reálný vývoj ekonomiky. Bude se vypočítávat podobně jako důchody podle vyměřovacího základu, tedy minimální částky stanovené pro odvod pojistného OSVČ, zvýšeného o inflaci a jednu polovinu růstu reálné mzdy. V roce 2024 by tak stát odváděl asi 146 miliard korun, letos dává zhruba o 20 miliard méně.