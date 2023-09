Armáda spouští on-line nábory. Zájemci přijdou osobně až na lékařskou prohlídku

Primární cílovou skupinou virtuálního náboru mají být podle ministerstva ti, kteří o vstupu do armády uvažují, ale postrádají dostatek relevantních informací, aby důležité rozhodnutí učinili.

Virtuální náborové středisko je podle Černochové kromě zájemců o vstup do armády určeno i fanouškům, kteří hledají informace o armádě. Kromě nich si na stránkách mohou vyzkoušet cvičební plány nebo videohry ověřující například znalosti v kybernetické bezpečnosti.

Míní však, že i těm, kdo se již rozhodli, proces zjednoduší, čas by měly elektronické nábory ušetřit zájemcům i rekrutačním pracovníkům.

Náčelník armádního generálního štábu Karel Řehka charakterizoval virtuální náborové středisko jako projev snahy armády přizpůsobit se nové generaci, která do určité míry vyrůstá na internetu a chce všechno rychle. „Je tam i virtuální asistentka Adéla. To jméno bylo zvoleno záměrně. Zadání bylo, aby to bylo jméno na A, protože jsme armáda,“ dodal.

Armáda se podle Řehky ale snaží zpříjemnit i návštěvy běžných náborových středisek. „Dále pracujeme na ostatních prvcích. Bavíme se o pravidlech, o legislativě, o kapacitách nemocnic, o tom, jak zlepšovat personál v náborových střediscích, jak náborová střediska zlepšovat celkově, jak je umisťovat na lepší místa,“ shrnul.