Armáda letos nabírá ve velkém. Přijmout chce přes dva tisíce vojáků

Armáda plánuje letos nabrat 2200 nováčků, to je více než dříve. Chce využít současného zájmu o službu. Do budoucna připravuje novou personální strategii. Generální štáb počítá s virtuálním náborovým střediskem i investicemi do kasáren a zázemí. Ve sboru teď působí 27 tisíc mužů a žen.