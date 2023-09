Pokud s ústavní stížností na důchody uspějeme, je to na pád vlády, míní Havlíček. Nepředpokládám to, kontruje Jurečka

Hnutí ANO se již dříve obrátilo na Ústavní soud v případě schváleného návrhu na omezení letošní červnové valorizace důchodů. Nyní se chce na konstituční tribunál obrátit i v případě novější novely schválené v létě, která upravuje mimo jiné předčasné odchody do důchodu. Havlíček připomněl, že v případě první stížnosti k soudu to trvalo dva až tři měsíce.

„Důchodcům to udělá to, že se vezme tisíc korun v průměru za měsíc a poté po několika měsících se to bude vracet, což je samozřejmě zásah do rozpočtu, pak by to byly jednotky, možná desítky miliard. Dovedete si představit ten zmatek,“ upozornil Havlíček.

Kdy opozice další ústavní stížnost podá, nedokázal místopředseda hnutí ANO říci. V případě, že s oběma stížnostmi ANO uspěje, tak by vláda podle Havlíčka neměla pokračovat. „Bylo by to (debata) asi o předčasných volbách,“ podotkl.