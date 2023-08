Praha chce mít jednotná pravidla pro sdílené elektrokoloběžky. V Brně se osvědčila

Podobnou dohodu mají už v Praze 2, 3 nebo 7. Městské části i provozovatelé volají po jednotných pravidlech na území celého města, včetně zpoplatnění míst, kde koloběžky parkují. Teď se parkuje zadarmo. „V Evropě platí třeba euro měsíčně za jedno vozidlo, takže když tady máme šest koloběžek, tak to máme sto padesát korun za měsíc. To je skutečně o tom, že už to není zneužívání veřejného prostoru zdarma,“ spočítal Ryvola.

Dobrá praxe ze zahraničí a z Brna

„Dobrá praxe ze zahraničí ukazuje, že tam, kde se vybírají poplatky, jsou tyto peníze většinou investované do rozvoje infrastruktury, což je výhra pro obě strany,“ řekl manažer firmy Bolt pro mikromobilitu Peter Mesarč.

Přísnější pravidla pro sdílené koloběžky a kola platí už téměř rok v Brně. Jihomoravská metropole zanesla pravidla pro parkování těchto strojů do tržního řádu. Za odložení mimo vyhrazená parkoviště hrozí provozovatelům pokuty. Na správné parkování sdílených koloběžek a kol dohlížejí teď i strážníci. „Lidé nechávali koloběžky i na místě vyhrazeném pro invalidy, což se už nyní neděje,“ řekl muvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Lidé v Brně mohou sdílené elektrokoloběžky nebo kola odstavit celkem na šesti stech padesáti stanovištích – vedle klasických kovových stojanů také na takzvaných virtuálních parkovacích místech. „V tržním řádu města Brna jsme ukotvili přesně lokace, které jsou definované k ukládání koloběžek. Cyklohnízda jsme vybudovali na vlastní náklady,“ vysvětlil radní města Brna pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

„Používám koloběžku na kratší vzdálenosti místo tramvaje, protože je rychlejší. Kam ji odložit, je jasné, a nemám s tím žádné problémy,“ řekl například Ibrahim Gothar. Mapu stanovišť najdou lidé v aplikacích. Parkování mimo odstavné plochy řeší coby přestupky provozovatelů jednotlivé městské části.

„V letošním roce jsme zaznamenali okolo devadesáti případů. Všechny oznamujeme správnímu orgánu, který může uložit pokutu do sta tisíc korun,“ řekl Ghanem. Podle Jana Tomana, který se stará o sdílené bicykly, si lidé správné parkování osvojili. I díky případnému doplatku za výpůjčku.

„Pokud by člověk zaparkoval kolo mimo to stanoviště, tak platí jednorázovou pokutu pět set korun. Pokud by si to kolo do tří hodin od konce výpůjčky znovu půjčil, odjel na něm a zaparkoval ho řádně, tak se mu celá ta pokuta vrátí,“ vysvětlil Toman.