Zpřísnění podmínek, ale i zákazy se v Praze snášejí na elektrické koloběžky

Proti elektrickým koloběžkám v Praze začíná brojit magistrát, radnice některých městských částí jsou ovšem již mnohem dále. Krok udává Praha 2, která již zakázala společnosti Lime, aby své koloběžky na území městské části používala. Protože se tak nestalo, podala radnice trestní oznámení.

Podobně jako magistrát argumentují i na Vinohradech bezpečností – strážníci tvrdí, že za devět měsíců letos řešili šestkrát více přestupků v kategorii cyklistů než loni za celý rok. Vedení radnice se navíc nelíbí, že lidé nechávají vozítka uprostřed chodníku, třeba i na místě, kde do nich snadno mohou narazit nevidomí.

Zároveň městská část tvrdí, že koloběžky nemají potřebnou homologaci. Podle Petra Malého ze společnosti Lime to tak ale není. Očekává, že díky trestnímu oznámení se vše vyjasní. „Mohlo by padnout definitivní rozhodnutí, které by potvrdilo, že koloběžky jsou naprosto způsobilé k provozu v Praze,“ ujistil. Dodal, že za špatné parkování dostávají uživatelé stokorunovou pokutu.

Společnost, která koloběžky půjčuje, se podle něj také snaží vyjít městu vstříc ohledně jednoho z největších bezpečnostních problémů – opilců za řídítky. Ti by v noci neměli být schopni koloběžky odemknout. „V aplikaci je nově povinnost, aby uživatel vyplnil takovou hříčku, kterou nemůžete jednoduše naklikat, pokud máte v krvi tolik alkoholu, že nejste schopni jet,“ upozornil Malý.