Místo segwayů křižují Prahu elektrické koloběžky. Je to ještě větší pohroma, stěžuje si radní

To srovnání se nabízelo už na konci září, kdy se v Praze první koloběžky od americké společnosti Lime objevily. „Mají oproti segwayům výhodu v tom, že nejsou tak masivní a neohrožují chodce v takové míře. Je také nutno říct, že jsou určeny výhradně pro silniční dopravu a na chodníku tak nemají co dělat. Už vůbec bychom tedy neměli vídat jezdit na nich například opilé lidi. Bezpečnost chodců je pro nás vždy prioritní, situaci bude potřeba vyhodnotit v řádu měsíců, teď je na to ještě brzy,“ řekl náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Doplnil osobní zkušenost ze zahraničí: „Viděl jsem fungovat koloběžky ve Washingtonu a domnívám se, že pokud fungují v hlavním městě USA, budou fungovat i u nás,“ dodal Dolínek.

S tím však zásadně nesouhlasí místostarosta Prahy 1 Richard Bureš (ODS). „Máme tady další turistickou atrakci, která není nijak regulovaná. Denně na Praze 1 vídáme skupinky turistů, které se na chodnících pohybují mezi chodci na elektrických koloběžkách. Osobně jsem byl svědkem nehody koloběžky s kočárkem, která jen díky pohotovosti matky neskončila mnohem závažněji. Je jen otázkou času, kdy budeme řešit další nehody,“ uvedl Bureš.