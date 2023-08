„Je to rezignace, která zachrání politickou reprezentaci,“ řekl Nacher k odstoupení Stiborka z čela IKEM

přehrát video UK: Rezignoval ředitel IKEMu Stiborek Zdroj: ČT24

Rozhodnutí Stiborka označil Nacher za „rezignaci, která zachrání politickou reprezentaci“. „Takhle skončil policejní prezident po nějakém rozhovoru s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), teď i šéf IKEM, a mimochodem do toho zapadá i návrh na ústavního soudce Roberta Fremra, který z toho potom vycouval i přesto, že byl nominován prezidentem a prošel Senátem,“ řekl. Dodal, že tyto „podivné rezignace“ smývají zodpovědnost politika, který má v té chvíli konat. Stiborek práci novinářů Seznam Zpráv považuje za pokus o diskreditaci. To se podle šéfredaktora webu Jiřího Kubíka dalo čekat: „To je taková klasická rétorika. Myslím, že například předseda hnutí ANO Andrej Babiš je mistr světa v tom, co je kampaň a účelovka. Je to nejběžnější argumentace, kdy se někdo snaží bránit, tak se to svede na to, že je to podlý útok, který něčemu slouží.“

Podle Nachera to, co nezjistí Bezpečnostní informační služba (BIS) a zjistí to novináři, může ukazovat na kvalitu samotných prověrek. Stiborek má základní prověrku bezpečnostních služeb. „Něco jiného je, kdyby on měl skutečně prověrku na úrovni přísně tajné, tak by to opravdu bylo na velký vykřičník. Pokud měl tu základní, nerozumím tomu, že ministr zdravotnictví pana ředitele hájil,“ řekl. Oslabená pozice ministra zdravotnictví „Za nás je (Válek) jeden z nejslabších ministrů, který by tam už dávno být neměl,“ uvedl Nacher s tím, že selhává jako ministr i jako manažer. Jak silná pozice Válka momentálně je, ale Jiří Kubík nekomentoval. „Myslím ale, že jeho pozice se teď oslabila. Těch několik posledních dnů investoval do podpory pana Stiborka,“ komentoval. Rosůlek řekl, že Válkovo vyjádření o tom, že z legislativního hlediska se vlastně nic neděje, ho šokovalo. Napojení na byznys, který je nekalý, i když nemusí být úplně nelegální, vidí jako problém. „Domnívám se, že Válkova pozice je výrazně oslabená. A to právě tím, že toto nedokázal číst jako problém,“ upozornil. Rosůlek také připomněl, co stojí v koaličním prohlášení současné vlády. „Stojí tam, že zlepšíme politickou kulturu v Česku, ale takové vnímání reality nevede k žádnému zlepšení politické kultury,“ míní.

Blažek a Nejedlý Hosté v Událostech, komentářích probrali i další čerstvou kauzu, a to setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Podle Rosůlka je důležité ptát se na to, proč ministr spravedlnosti má potřebu setkávat se s člověkem, kterého prověřuje BIS a policie. „Kdyby řekl, proč tam byl, tak já to třeba vezmu, ale říct takovou hloupost (že se v restauraci schoval před bouřkou a na Nejedlého narazil náhodou –⁠ pozn. red.), to je zase špatný střípek do politické kultury,“ konstatoval politolog.