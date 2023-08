„Grilování“ Fremra na plénu trvalo neobvykle dlouho. Mnozí ústavní soudci mají podobnou minulost, řekla senátorka Šípová

přehrát video Interview ČT24 : Adéla Šípová (11. 8. 2023) Zdroj: ČT24

Fremr, jehož nominaci na ústavního soudce schválil minulý týden senát, čelí kritice za rozsudky v době komunistického režimu, mimo jiné nad emigranty. Šípová, která je i místopředsedkyní klubu SEN21 a Pirátů, v Interview uvedla, že mu svůj hlas dala. „Protože jsem přesvědčená o tom, že během svého porevolučního působení v justici na mezinárodních trestních soudech prokázal, že je kompetentní a že má velké renomé. Jeho zkušenost je z mého úhlu pohledu velmi ojedinělá a na Ústavním soudu by se uplatnil.“ Média v posledních dnech rozebírala zejména Fremrovo rozhodování v takzvané kauze Olšanské hřbitovy z roku 1988. Trojici mladíků tehdy vinila obžaloba z více než stovky trestných činů, z nichž nejzávažnější bylo záškodnictví. Fremr připustil, že kauzu zmanipulovala komunistická tajná policie (StB). Zároveň ale poznamenal, že se to z jejích svazků dozvěděl teprve nedávno. Tvrzení, že byl za komunistické éry prorežimním soudcem, odmítl. Ve čtvrtečním Interview ČT24 Fremr uvedl, že zvažuje, že se místa u soudu vzdá. Pokud by tak ale učinil nyní, mohlo by to být vykládáno jako doznání, konstatoval. Šípová mimo jiné ocenila Fremrovu sebereflexi na plénu Senátu. „Velmi pozorně jsem poslouchala, co pan doktor na toto téma uváděl. Omluvil se a myslím si, že to považoval za své selhání. Podle mě sebereflexi prokázal významně,“ pokračovala senátorka s tím, že si nevzpomíná, jestli na plénu někoho vyslýchali v takovém rozsahu jako pětašedesátiletého Fremra. „Jeho grilování trvalo neobvykle dlouho. Zároveň jsem se velmi podrobně podívala na seznam lidí, které na Ústavním soudu máme v současnosti. Mnoho z nich má velmi podobnou minulost,“ dodala.

Důvod dlouhého „grilování“ oproti ostatním kandidátům na ústavního soudce Šípová vysvětlit nedokázala. „Nerozumím tomu. Určitě bychom ale měli více debatovat o naší komunistické minulosti. Já mám vzhledem ke svému věku výhodu, že jsem neměla možnost se umazat a že jsem nestudovala v období nesvobody.“ „A ani jsem nikdy nemusela řešit otázky, před které byli postaveni právníci, kteří jsou aktuálně starší padesáti let. Protože každý takový právník nebo jeho rodiče se museli ohnout, aby práva vůbec mohl studovat,“ zdůraznila Šípová a souhlasila s názorem moderátora Martina Jonáše, že studium práv znamenalo za komunismu určitý kompromis s režimem. Natož působení v právním systému, jehož úkolem byla mimo jiné perzekuce. „Na někoho takového by ÚS mohl čekat deset dvacet let“ Přijímací proces před jmenováním ústavním soudcem byl podle Šípové u Fremra podobný jako u předchozích kandidátů. „Ale možná jsme teď v určitém zlomovém bodě, kdy je vidět, že veřejnost chce jiný přístup. Zřejmě se v budoucnu budeme muset u dalších kandidátů starších padesáti let více zabývat tím, co dělali před revolucí. A mě osobně zajímá velmi hluboce i to, co dělali v devadesátých letech.“