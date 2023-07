Vláda schválila dohodu s obcemi kolem gigafactory či valorizace odměn zastupitelů

Plánované investice budou podle ministra vycházet z připravované studie dopadů stavby gigafactory. Vypracování studie Síkela předpokládá do konce roku. Letecká záchranná služba, která dosud sídlila na letišti v Líních, zůstane pro region plně funkční a udrží si pro místní stejný standard jako dosud, řekl Síkela. „Zajistit to je teď velký úkol pro můj resort, ale také pro resorty zdravotnictví a obrany,“ uvedl. Nová lokalita zatím podle něj vybrána není.

Podle Síkely bude maximální plocha průmyslové zóny 200 hektarů namísto původně zvažovaných 700 hektarů. Stát bude investovat do silniční i železniční infrastruktury v okolí, aby omezil dopravní dopady na okolní obce a vytvoří zelený pás oddělující zónu od obcí. Vláda také chce investovat do posílení občanské vybavenosti a dostupnosti bydlení v dotčených obcích.

Valorizace odměn pro členy zastupitelstev

Kabinet se zabýval i dalšími tématy. Odměna uvolněného člena zastupitelstva se má podle schválené novely určovat jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze zákona. Ten závisí na zastávané funkci a velikosti obce, kraje či městské části. Za základnu by se pokládala pro kalendářní rok průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího roku.

Stejný mechanismus výpočtu by platil i pro neuvolněné zastupitele. Ze zákona by ale vyplývala pouze horní hranice jejich odměn, konkrétní výši by jako nyní stanovovala zastupitelstva. „Nová výše odměn v jednotlivých kalendářních letech vyplyne přímo ze zákona, vláda ji už nebude schvalovat ani ovlivňovat,“ uvádí zdůvodnění.

Dosud o odměnách pravidelně rozhoduje vláda. Podle rozhodnutí kabinetu z konce listopadu vzrostly odměny regionálních politiků po dvouletém zmražení letos o deset procent. Předtím se odměny naposledy zvýšily od ledna 2020 o 7,5 procenta. Poté s ohledem na rozpočtové důsledky pandemie covidu-19 nerostly.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu řekl, že novela nikoho nezatěžuje novými povinnostmi a naopak zjednoduší práci samospráv. „Odměňování nebude závislé na vůli vlády, ale na objektivně daném údaji. Budou se vypočítávat pro každý daný rok a bude záležet na zastupitelstvu, zda ze svého rozpočtu uvolní vyšší odměny v rámci systému, jak je nastaven,“ uvedl ministr vnitra.