Kratom a kanabinol HHC nebudou na seznamu zakázaných látek, rozhodla vláda

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil už dříve uvedl, že nová legislativní úprava je už připravena a je možné ji rychle přijmout v parlamentu jako poslanecký návrh. Kratom i HHC by měly patřit na seznam psychomodulačních látek. Stanovit by se měla pravidla jejich prodeje a kontroly.

Dvě kategorie látek

Sněmovna v současné době jednu poslaneckou novelu zákona o návykových látkách projednává, týká se nikotinových sáčků. Nová úprava se do ní tak dá přidat. Podle Výborného by měly existovat dvě kategorie látek –⁠ zakázané a striktně regulované. Na druhý seznam by patřily mimo jiné kratom a HHC. Vobořil už dříve prohlásil, že tyto psychomodulační látky by si nemohli koupit lidé do osmnácti let. Prodej by mohl být jen s obsluhou, ne v automatech. Zakázaná by byla reklama.

Protidrogový koordinátor, ministr pro legislativu i vládní protidrogový odbor se stavěli proti zákazu. Upozorňovali na to, že by pak držení kratomu či HHC bylo trestné. Hrozit by tak mohly roky vězení a náklady by si vyžádalo stíhání i soudní procesy. Neschválení úplného zákazu uvítala také Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABPA), která sdružuje provozovatele automatů s kanabinoidy. Podle jejího předsedy Vojtěcha Ulmana hrozil vznik černého trhu a šíření neregulovaných substancí. Podobné obavy dříve vyjádřila i Česko-slovenská asociace za kratom, která sdružuje prodejce této látky.

Na seznamu zakázaných látek je v tuzemsku kolem pěti stovek sloučenin. Dělí se do sedmi skupin. Ministerstvo zdravotnictví nyní navrhovalo do dvou nejpřísnějších skupin –⁠ třetí a čtvrté –⁠ vedle kratomu a HHC zapsat i další substance. Podle ministra Výborného vláda schválila rozšíření třetího oddílu. Mezi zakázané látky by tak měly nově patřit syntetické opioidy brorfin, etonitazepyn a protonitazen.