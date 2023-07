Život se prodlužuje, zdravých let je však v evropském srovnání málo. Problémem je zanedbaná prevence

V Česku žije 10 851 000 lidí a 2 208 000 z nich jsou senioři. Jejich podíl stále roste, a to i díky tomu, že se průměrná délka života prodlužuje.

Zatímco u žen byla naděje na dožití při narození po revoluci přes 75 let, dnes je to o šest let více. A u mužů je rozdíl ještě větší. Vzrostla z necelých 68 na 76 let.

Jenže doba, kterou Češi prožijí bez velkých zdravotních komplikací, se neprodlužuje stejným tempem. Podle nejnovějších dat je to v průměru necelých 62 let. To je o dva roky méně než průměr v zemích Evropské unie. Nejlépe je na tom Švédsko se 72 lety. Nejhůře naopak Lotyšsko, kde je střední délka zdravého života jen 53 let.

„Opravdu se dostáváme do ne úplně příznivých čísel,“ poznamenal náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.