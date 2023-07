Problémy s ubytováním ukrajinských uprchlíků zatím nejsou, shodli se někteří hejtmani

Do asistenčního centra v Jihomoravském kraji přišlo podle něj zhruba 20 lidí, všichni z nich byli objednaní dopředu. Z ulice podle něj nepřišel nikdo, kdo by už v Česku pobýval. „Nic absolutně dramatického se nedělo,“ shrnul Grolich.

Změna podpory ukrajinských běženců

Hejtmani jednotlivých krajů se v debatě dotkli rovněž tématu další finanční podpory ukrajinským uprchlíkům. „Je potřeba narovnat pravidla, aby lidi z Ukrajiny, kteří sem přišli, měli srovnatelné podmínky s našimi lidmi,“ uvedl Grolich. Ukrajinští uprchlíci se podle něj zvládli v Česku aklimatizovat.

Podle západočeského hejtmana Špotáka bylo potřeba nějaké změny udělat. Vytknul ovšem chabou spolupráci na bázi zákona „lex Ukrajina 5“, jenž byl přijat v polovině února a platí od začátku dubna letošního roku. „Máme spoustu věcí, které systémově nezatíží samotné uprchlíky, což je určitě správně, ale zatíží třeba ubytovatele, to vnímám jako problém.“

„Opravdu to nevnímám, že by se tady dělaly nějaké tragédie, že by ti lidé upadli do chudoby nebo do nějaké šedé ekonomiky a podobné šedé zóny,“ shrnul Grolich.

Pardubický hejtman Netolický také zmínil sobotní nepokoje v krajském městě, kdy došlo ke konfliktu mezi Romy a Ukrajinci. Nepokoje musel ukončit až příjezd policie. „Všimněte si, že jsem nešel na žádné setkání ani na kulatý stůl záměrně, protože ve chvíli, kdy mám informace, že v tom hrají roli alkohol nebo fake news, tak nepovažuji za vhodné, aby se politik účastnil různých setkání,“ uzavřel s tím, že situace byla velmi vyhrocená.