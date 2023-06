Vysvědčení si převezmou i studenti ve výkonu trestů. Nejčastěji studují na kuchaře nebo obráběče kovů

„Měli jsme závěrečné zkoušky, takže vězni mají výuční list a převezmou si vysvědčení,“ konstatoval ředitel Středního odborného učiliště Josef Polcer. Výuku učebních oborů letos dokončilo 416 vězňů. Celkově zájem o vzdělávání během výkonu trestu roste.

Ve školním roce 2022/2023 se do učebních oborů přihlásilo 849 lidí, což je nejvíc za posledních pět let. Například loni to bylo o 242 méně. „Co se týče zájmu, tak se nám daří na začátku školního roku maximálně naplňovat kapacitu tříd,“ doplňuje Polcer.

Uchazeči mají na výběr mezi dvouletými a tříletými obory. Na konci studia obdrží platné potvrzení o absolvování. „Vysvědčení je stejné jako na běžné střední škole. Seznam předmětů a hodnocení známkou,“ popisuje vedoucí školského vzdělávacího střediska Heřmanice Pavel Balcar.

Pro vysvědčení si tam přijde 25 žáků, z toho 15 absolventů. S vyznamenáním ukončilo studium osm z nich. Zbylá vysvědčení dostanou druháci. „Tito žáci postupují do třetího ročníku,“ vysvětluje Balcar.

Středisko v Heřmanicích nabízí obory Elektrikář-silnoproud a Elektrotechnické a strojně montážní práce. Nejoblíbenějšími obory v českých věznicích jsou Kuchař a Obráběč kovů.

Zájem o jednoleté kurzy je menší

Trestaní se můžou vzdělávat také v jednoletých kurzech. Zájem o ně ale v posledním roce klesl. Ve školním roce 2022/2023 se přihlásilo 652 lidí, zatímco v tom předchozím jich bylo 1019. „Kurzy mají podobná kritéria přijetí jako učiliště, jsou nicméně změkčená o některá kritéria, jelikož kurzisté nejsou dle školského zákona žáky školy,“ vysvětluje Polcer.

Některé věznice zároveň spolupracují s neziskovými organizacemi, které vězňům nabízí rekvalifikační a kvalifikační kurzy. „Nejžádanější jsou kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku a kurz sváření,“ říká Hana Prokopová mluvčí Věznice Jiřice. Tam se letos do těchto kurzů přihlásilo čtyřiadvacet odsouzených.