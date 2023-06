Došla nám trpělivost, říká duchovní k výzvě proti Alianci pro rodinu. Nejsou to extremisté, oponuje děkan Balík

S tím nesouhlasí děkan fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík (ODS), podle kterého se obě strany dostávají do sporu, který není nutný. „Přijde mi to smutné, protože poměrně dobře znám aktéry z obou dvou stran toho sporu a z obou dvou stran si jich vážím,“ uvedl.

„Pokud bych to měl zjednodušit, tak podle nás Aliance pro rodinu říká nepravdu. Například když říká, že homosexualita byla vyňata ze seznamu nemocí na politickou zakázku, tak tím vlastně i podsouvá to, že homosexualita je nemoc,“ doplnil.

Námitky, že Alipro přispívá k nárůstu nenávisti a polarizace, děkan Balík nesdílí a považuje za nutné vyvažovat názorovou pluralitu z obou stran i v poradních orgánech státu. Podle Helebranta je ale hlavním problémem, že zástupci Alipro jako poradci nepřináší argumenty založené na názorech, ale záměrně prezentují účelově překroucené informace jako faktické stanovisko.

„Jsou lidé, kteří si myslí, že Země je placatá. To je jejich názor, na který mají právo. Mají právo to psát na sociální sítě, mají právo to říkat ze střech, řvát to všude možně na ulicích, to je v pořádku, ale asi bych nechtěl, aby takový člověk učil zeměpis,“ přirovnává Helebrant.

Stanislav Balík si naopak myslí, že v otázkách genderové identity, stejnopohlavních svazků a možnosti adopcí dětí jde o „dynamicky se vyvíjející vědecké poznání,“ které dosud neumožňuje formulaci jasných argumentů. „Tady bych byl hodně opatrný v tom, jestli bych to srovnával s diskusí o placaté Zemi, což je srozumitelný argument, ale podle mě v tuhle chvíli ne úplně případný,“ míní.