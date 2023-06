Sňatky stejnopohlavních párů podporuje 58 procent Čechů, ukazuje výzkum. Ještě větší podporu mají adopce

To, že by lidem způsobilo přiznání k homosexualitě potíže v soužití s ostatními v jejich městě nebo obci, si nemyslí 54 procent lidí. Před čtyřmi lety bylo téhož názoru 48 procent Čechů. Přibylo i těch, kteří mají mezi homosexuály přátele nebo známé. Uvedlo to 51 procent dotázaných, o dvanáct bodů více než v roce 2019.

Podle zjištění CVVM mají práva homosexuálů největší podporu mezi ženami, mladými lidmi do devětadvaceti let a lidmi, kteří považují svoji životní úroveň za dobrou. Práva LGBTQ lidí častěji podporují i ti, kteří mají mezi nimi přátele či známé.

Průzkum se uskutečnil od 27. března do 22. května a zúčastnilo se ho na osm set lidí starších 15 let.