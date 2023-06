Bouřky v Česku nakonec nebyly tak silné, jak původně meteorologové očekávali

Od čtvrteční jedenácté hodiny večer bouřky přecházely Českou republiku od jihozápadu. Doprovázel je místy prudký vítr a vydatný déšť. Hasiči vyjížděli k popadaným stromům hlavně na Domažlicku. V obci Babylon spadly lampy veřejného osvětlení. V Ústeckém kraji vyjížděli do rána k šestnácti událostem událostem spojeným s počasím. Ve všech případech odklízeli stromy a větve, které spadly přes silnici. Jedno z toho byla nehoda, kdy automobil narazil do spadlého stromu, řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják.

Lidé byli na tornádo připraveni

„To tornádo byla možnost, ale pravděpodobnost byla velmi nízká,“ vysvětlil meteorolog. „My jsme se o tom bavili s kolegou Tomášem Púčikem, který je velkým odborníkem na tornáda, a shodli jsme se na tom, že potenciál tady byl, ale nesešly se ty správné ingredience,“ řekl Adamovský.

Hlavním problémem byla podle meteorologů zřejmě mocnost zádržné vrstvy, která dovolila spustit konvekci v Bavorsku relativně pozdě.

Adamovský ale pochválil veřejnost, které na varování před tornádem zareagovala správně. „Na sociálních sítích jsem viděl fotografie, kdy byla zakrytá auta. Lidé uklízeli a zajišťovali zahrady,“ popsal.

K času 00:00 máme v kraji 26 výjezdů kvůli počasí. Drtivá většina jsou stromy na komunikacích. V Babylonu řešíme padlé lampy veřejného osvětlení. Zásahy jsou téměř výhradně na Domažlicku. #bourky pic.twitter.com/NFFhWv7vk5 — HZS Plzeňského kraje (@hzsplzen) June 22, 2023

Bouřky budou doznívat ještě v pátek. Teploty se budou výrazně lišit podle regionů – zatímco na západě teploměr nejspíš ukáže před víkendem jen nanejvýš osmnáct stupňů, na jihovýchodě a východě republiky až devětadvacet stupňů Celsia.

V sobotu předpověď očekává ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat od 21 do 25 stupňů. V neděli by měly být přeháňky jen výjimečné a teploty se čekají od 22 do 26 stupňů Celsia.