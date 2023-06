Meteorologové varují, že hrozí extrémně silné bouřky v západní části Česka

O tornádu mluvíme, když se vzdušný vír dotkne země – jinak je to takzvaná tromba.

Pokud člověk vidí, že vzniká nebo se blíží tornádo, je ideální vyhledat co nejrychleji úkryt. Ve Spojených státech, které s tím mají nejvíc zkušeností, se doporučuje sklep nebo speciální úkryt. V Česku dává vedle sklepa smysl přesunout se v bytě nebo domě dál od oken do co nejpevnější části domácnosti.