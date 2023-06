Přišel o dvacet kilo svalů a samostatnost. Pacient s ALS stále věří, že se může uzdravit

Aby dokázal Michal Slezák co nejdéle komunikovat, musí denně cvičit. Trénováním se přitom dříve živil profesionálně, a to šest let jako snowboardový instruktor v Americe. „Ještě loni jsme měli outdoorové dovolené. Dnes už to prostě nejde,“ řekl Slezák.

Stará se o něj manželka, v domě pomáhají tři synové. „Každý z nich to vnímá po svém. Ten nejstarší si o tom něco načetl a je zvídavý. Tomu prostřednímu je teď dvanáct a řekl bych, že tomu je nejvíc líto, jde to nejvíc vidět. A ten nejmladší, to je takový ňuňa. Ten si ani nepamatuje, kdy mi fungovaly obě ruce,“ popsal Slezák.