Nejlepším místem pro život v Česku je Praha, nejhorším Karlovarský kraj, ukázal průzkum

Agentura vycházela z dat veřejných institucí i průzkumu spokojenosti s 1600 respondenty. Mezi sledované oblasti patří například ekologie a životní prostředí, péče o děti a vzdělávání nebo bezpečnost.

Podle průzkumu spokojenosti mezi lidmi je Praha nejlepším místem pro život, na první příčce se umístila i v polovině z osmi sledovaných oblastí. V hlavním městě mají lidé podle organizátorů nejlepší zdravotnickou a sociální péči, a to především díky nejvyššímu počtu lékařů i zubařů, nejnižší průměrné nemocnosti a také nejdelší naději na dožití.

Hlavní město má i nejatraktivnější vysoké školy a nejlepší výsledky studentů u státních maturit z češtiny i matematiky. Dobře je na tom i v infrastruktuře a na trhu práce, lidem nabízí i nejvyšší průměrnou mzdu.

Špatné je to v Praze podle průzkumu naopak s ekologií a bezpečností. Hlavní město má nejnižší podíl zeleně na zastavěné ploše a nejnižší množství recyklovaného odpadu v Česku. Zůstává zde i nejvyšší kriminalita a nejnižší objasněnost trestných činů. Problémem Prahy je i vysoká nehodovost.

„Trošičku bych hájil Prahu v té bezpečnosti, protože to, že Pražané se cítí bezpečně, je z toho průzkumu také vidět. Já si myslím, že to je tím, že Pražané vědí, vzhledem ke svým cestovatelským choutkám, jak to vypadá v jiných evropských městech. A vidí to, že Praha jako velké město je jedno z nejbezpečnějších na světě,“ řekl pražský radní Michal Hroza (TOP 09), který za město převzal diplom. Zároveň pogratuloval Vysočině a Královéhradeckému kraji k jejich zlepšení proti minulému roku.