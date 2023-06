Poslanci budou jednat o zpřísnění zákona o střetu zájmů nejpozději v pátek

Poslanci budou hlasovat o zpřísnění ustanovení zákona o střetu zájmů nejpozději v pátek v 11:00. Ve sněmovně to prosadil vládní tábor podle návrhu předsedy poslanců STAN Josefa Cogana navzdory protestům zástupců opozičního hnutí ANO. Řečníkům se také omezí doba na vystoupení, v řádné diskusi budou moci mluvit nejvýše 20 minut, a to dvakrát. Odpoledne bude dolní komora pokračovat mimořádnou schůzí, kterou poslanci největšího opozičního hnutí svolali k debatě o reformě migračních pravidel Evropské unie. Poslanci mají nyní přestávku do 10:25.