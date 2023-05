Princ Edward na závěr návštěvy Česka uctil památku československých parašutistů

Chrámovou kryptou, kde se parašutisté od 30. května do 18. června 1942 ukrývali, Edwarda provedl vojenský historik Aleš Knížek. Princ poté s Černochovou, britským velvyslancem v Praze Matthewem Fieldem a dalšími členy delegace absolvovali krátkou prohlídku kostela.

Reinhard Heydrich byl jedním z architektů nacistické genocidy židovského obyvatelstva. Jeho předchůdce Konstantin von Neurath se zdál vůdci nacistického Německa Adolfu Hitlerovi příliš mírný vůči Čechům, a proto ho Heydrich vystřídal, připomněla publicistka Aneta Černá.

„Přišel do protektorátu na konci září 1941, okamžitě vyhlásil stanné právo a začal ohromný teror. V Británii viděli, že je potřeba s tím něco udělat. Zároveň na českou exilovou vládu tlačili spojenci, aby Češi dali najevo, na které straně stojí. Nacistická propaganda líčila, že Češi jsou v protektorátu šťastní. Bylo potřeba udělat velkou odbojovou akci, na které by bylo vidět, že to tak není,“ prohlásila Černá.

Heydrich byl podle ní vysoce postavený nacistický funkcionář, který patřil k blízkému okolí Hitlera. Proto lze útok československých parašutistů považovat za jeden z největších odbojových aktů za celou druhou světovou válku.