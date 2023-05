Na opravené D1 jsou místa ohrožující bezpečnost, tvrdí NKÚ. Účelově negativní zpráva, hájí se ŘSD

Podle ŘSD je teď dálnice bezpečnější

Ředitelství silnic a dálnic míní, že zpráva NKÚ je účelově negativní a obsahuje řadu polopravd a nepřesností vytržených z kontextu. Výsledkem modernizace D1 je podle silničářů bezpečná a komfortnější dálnice, což NKÚ na základě několika drobných vad zpochybňuje. „S tímto konstatováním se nemůže ŘSD ČR v žádném případě ztotožnit a některé závěry NKÚ vůbec nekorespondují se skutečností,“ sdělil ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že bere výsledky kontroly NKÚ na vědomí a respektuje kritiku dílčích aspektů modernizace dálnice D1. „Ty jsou však pouze jednotlivými možnými vadami na jinak vcelku profesionálně pojaté modernizaci uceleného úseku dálnice v celkové délce 160 kilometrů a rozhodně z nich nelze dovozovat celkově nedobré provedení celého projektu,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Připomněl, že modernizace začala před deseti lety, v květnu 2013, a stavebně skončila na přelomu září a října 2021. Nadále ale pokračuje úprava některých odpočívek, včetně doplňování parkovacích míst pro kamiony.

Dokončeny také teprve budou opravy některých mostů, a to zejména tam, kde nejsou jasné majetkové poměry. Co se týče rekonstrukce mostu Šmejkalka, který byl vyjmut z projektu modernizace D1, jeho oprava má být zahájena letos nebo příští rok, zhotovitel již byl vybrán. NKÚ ve zprávě mimo jiné poukázal na to, že termín dokončení rekonstrukce mostu zatím není znám.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) si vyžádal stanovisko ŘSD, které jako investorská a správcovská organizace mělo modernizaci D1 na starosti. Jde zejména o výtky k provádění oprav či opakovanému vzniku závad v rámci reklamací, uvedl Jemelka. Současně se ale ministr ohradil proti tvrzení NKÚ, že ministerstvo neřeší systémové otázky, jako je stav mostů nebo vysokorychlostní vážení.