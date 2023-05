Narodila se jí zdravá dcera, přesto matku ochromily úzkosti a deprese. Teď pomáhá ostatním

Před pěti lety se Veronice Šišmové narodila zdravá dcera, matka ale bojovala s poporodní depresí a úzkostmi. „Čekala jsem příval lásky, duhy, jednorožce… A to se nekonalo. Začala jsem cítit, jestli třeba nejsem špatná máma. Navazovaly potíže – nespavost, nechutenství, kolotoč černých myšlenek,“ vzpomíná.

Šišmová skončila na psychiatrii. Teď zkušenosti předává ostatním v podobné situaci. Působí mimo jiné jako konzultantka v organizaci Úsměv mámy.

Význam duševního zdraví akcentuje i porodnice v Podolí. „Dříve byla péče nastavena spíše na léčení bolestí, teď se věnujeme více i psychice, takže mají maminky více příležitostí o tom s námi mluvit,“ popisuje staniční sestra Jana Starcová.

V podolské porodnici vzniklo před třemi lety Centrum provázení. Měsíčně v něm pečují o osmnáct nových matek. Zároveň se starají o celé rodiny v těžké životní situaci po předčasném porodu. Pomáhají matkám zpracovat šok, emoce i novou situaci.

Psycholožka Tea Tesárková spolupracuje s lékaři také přímo na neonatologii. „Pro rodiče jsou zátěžové ty případy, kdy miminko z vícerčat zemře a ta maminka by měla začít truchlit. Ale do toho se musí začít starat a adaptovat na situaci druhého dítěte,“ dává psycholožka konkrétní příklad.

Spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví

Patnáct porodnic se zapojilo do screeningu Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), který mapuje psychický stav rodiček. Ty se pak mohou rychleji dostat do následné péče. „Riziko rozvoje (potíží) je kolem dvaceti procent. Když časně můžeme pomoct, jsou (pacientky) lepší, co se týče úzkosti. Zvyšuje jim to kvalitu života,“ nastiňuje Antonín Šebela z Centra perinatálního duševního zdraví NÚDZ.

Zároveň se ukazuje, že rodičky dokáží více o potížích mluvit. Veronika Šišmová čeká druhé dítě a věří, že tentokrát vše zvládne.