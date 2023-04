Obezita je epidemie dnešní společnosti, shodli se odborníci. V Česku podle nich příliš nefunguje prevence

„Říká se, že až z padesáti procent, velkou roli hraje ale také takzvaná epigenetika, tedy rodiče, kteří jsou obézní, vštěpují svým dětem dost často nesprávné stravovací návyky a i návyky, co se týče fyzické aktivity. Je to kombinace všech zmíněných věcí,“ konstatoval.

Dodal, že u takového pacienta může dojít i k náhlému úmrtí. K nezdravým stravovacím návykům se podle něj ještě přidává i kouření. „Řada lidí si trochu přispívá k tomu, že bude mít infarkt myokardu mnohem dříve, než by ho mohla mít,“ podotkl s tím, že velký vliv má dědičnosti. Ale zdravá výživa, žádné kouření, dostatek pohybu, malé nebo žádné množství alkoholu, dostatek spánku jsou faktory, které prodlužují délku života ve zdraví.

Kardiochirurg Jiří Malý podotkl, že jej data z poslední doby překvapila. „Té obézní populace výrazně přibylo a vidíme to i u intervenčních výkonů, že pacienti jsou čím dál obéznější,“ uvedl a dodal, že tato fakta příliš nekorespondují s tvrzeními, že lidé mají čím dál zdravější životní styl. „Víceméně je to epidemie naší současné společnosti.“

Zmínil zejména negativní vliv na srdce. „Srdce je pumpa a když pumpuje u většího těla, tak se samozřejmě více namáhá a je přetížené.“

Dodal, že lidí se srdečním selháním je v populaci deset procet u lidí ve věku sedmdesáti a osmdesáti let. „Je to velká část té starší populace.“ Podotkl, že určité vzorce a návyky si berou lidé už v dětství. „Velké zlo je také pití sladkých limonád. To je zvyk, který si děti s sebou přinesou do dospělosti. Je to katastrofa z hlediska jak pohybových, tak dietetických vzorců.“