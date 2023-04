Zásah po březnové demonstraci byl přiměřený a oprávněný, oznámil policejní prezident

Mašek členům výboru pustil videonahrávku, na které podle něj čtyři těžkooděnci zatlačili muže na schodišti Národního muzea do rohu a napadli ho. Nebylo přitom jasné, čeho se dopustil. Poslanec proto požádal, aby Vondrášek odpověděl na otázky ohledně jednotného vedení zásahu či důvodů pro nařízení zákroku.

Při březnovém útoku na Národní muzeum policie zajistila 20 lidí, tři policisté byli podle ní zraněni. Následně odmítla tvrzení, že by konfliktní situaci rozdmýchávala. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zákrok policie označil za profesionální.

Policisté podle Vondráška prokázali před muzeem obrovskou zdrženlivost, zapojil se zejména antikonfliktní tým. Upozornil na to, že lidé před budovou do ní chtěli nezákonně vniknout a strhnout ukrajinskou vlajku. Policisté je pětadvacetkrát vyzvali, aby odešli, řekl. „Ty výzvy nebyly akceptovány,“ doplnil. Dodal, že se policie zabývala šestnácti podněty ohledně zásahu. Jedno z podání se stále prověřuje.

„Byly situace, kdy mně toho bylo líto, kdy mě to mrzelo, protože ti policisté tam odvedli výbornou práci,“ pronesl Vondrášek na adresu členů výboru, kteří zákrok zpochybňovali. Byli to členové opozičního hnutí ANO a strany SPD. Zda se bude na výboru o zásahu ještě jednat, se podle Žáčka rozhodne podle odpovědí policejního prezidenta a následných reakcí poslanců.

Obvodní soud pro Prahu 1 uložil trestním příkazem půlroční podmínku s odkladem na dva roky muži, který měl na stejné demonstraci na sobě písmeno Z a logo ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Na rok mu navíc zakázal pobyt na území Prahy, měl by také zaplatit dvanáct tisíc korun jako peněžitý trest. Písmeno Z, které se stalo symbolem ruského vpádu na Ukrajinu, měl na batohu a logo ruské soukromé Wagnerovy skupiny, která se bojů na Ukrajině účastní, na rukávu bundy. Muž s trestem nesouhlasí, podle justiční databáze proti němu podal odpor, a bude tak hlavní líčení.

Policie také stíhá muže, který v polovině března před demonstrací nazvanou Česko proti bídě i po jejím skončení podle kriminalistů podněcoval dav k tomu, aby vtrhl do budovy Národního muzea. Napsal to server Seznam Zprávy, podle kterého je stíhaným bývalý disident a politický aktivista Jaroslav Popelka z Uherskohradišťska. Do Národního muzea se po protivládní demonstraci pokusilo vniknout několik stovek účastníků, z budovy chtěli strhnout ukrajinskou vlajku.