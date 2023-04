Pokud slovo mobilizace působí paniku, je to špatně. Společnost musí být připravena na krize, říká Řehka

„Je to přirozená věc, je součástí naší legislativy a vždy se s tím počítalo. Netřeba si hned představovat rok 1914 nebo 1938. Když jste jako jednotlivec v úzkých, tak musíte mobilizovat svoje síly a zdroje. Stejně tak to musí dělat stát a společnost, když bude v úzkých, tak to prostě je,“ řekl.

Zvýšit odolnost

Přestože tlak od politiků kvůli svým slovům náčelník generálního štábu nevnímá, uvědomuje si, že není zdravé lidi potenciálními konflikty děsit. Česká společnost je totiž podle něj ohledně otázek obrany země velmi citlivá. „Jde o to, abychom si rozumně říkali, co vše může hrozit a co by se dělo, abychom se na to připravovali a společnost byla odolná. Abychom se tady ze špatného slova nebo nějakého neštěstí všichni nezhroutili,“ řekl.

Myslí si, že kdyby výroky o přípravě na obranu státu pronesl například v Pobaltí nebo v Polsku, nevyvolávaly by ve společnosti stejné reakce jako v Česku – a byly by přijaty lépe.

„Myslím si ale, že když na to přijde, tak se najde hodně lidí, kteří budou ochotni sdílené hodnoty bránit. Je potřeba se o tom bavit, a nějakou dobu to bude trvat, protože se o tom skoro dvacet let nemluvilo,“ míní.