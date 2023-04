Později než v 65 letech by mohli jít do penze ti, kterým je dnes sedmapadesát a méně, vyplývá z analýzy ministerstva

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) považuje za nezbytné problematiku řešit. „Pokud chceme zachovat i pro mladší generace šanci na slušný důchod, na státní důchod, to znamená z toho průběžného pilíře, tak to debatovat musíme,“ zdůvodnil.

Bez souhlasu opozice?

Opoziční strany tvrdí, že je plány na růst odchodu do penze i po roce 2030 překvapily. „Po té naší první úvodní schůzce vystoupil pan ministr Jurečka a sdělil, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. A pár dní nato jsme se dozvěděli, že se bude jednat o postupném navyšování věku odchodu do důchodu. Takže to je pro nás nepřijatelné,“ zdůraznila členka důchodové komise Lucie Šafránková (SPD). „Diskutovali jenom technicky případně tu dobu prodloužení věku odchodu do důchodu. Věk dožití neznamená, že se dožijete toho věku ve zdraví,“ doplnila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Jak ANO, tak i SPD jsou k případné dohodě s vládou na budoucnosti penzijního systému stále skeptičtější. Jurečka ale pořád věří, že se mu může podařit sněmovní opozici o podpoře důchodové reformy přesvědčit. Dohoda s opozičními kluby na penzijní reformě je důležitou prioritou celé vlády. „Je samozřejmě správně, že se jedná s opozicí. Protože důchodová reforma musí přežít tohle volební období. Česká republika si nemůže dovolit, abychom někdy okolo roku 2040 neměli na důchody,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ale v rozhovoru pro ČT naznačila, že by kabinet mohl prosadit reformu i bez dohody. „My tohle řešit chceme, my tu odvahu máme. Ale na druhou stranu nebudeme moci čekat věčně na nějaký kompromis, který by byl přijatelný, protože nám ta druhá strana, tedy opozice, úplně nedává svoji vlastní představu a verzi. Pokud by totiž nějakou vlastní verzi měli, tak už ji dávno měli čas prosadit,“ sdělila.

Až v 68 letech

Jurečka představení důchodové reformy znovu mírně posunul – tentokrát na začátek května. Pokud by vláda prosadila postupné prodlužování věku odchodu do důchodu i po roce 2030, tak by podle současných propočtů odcházeli lidé, kterým je dnes padesát let, do penze standardně v 66 letech. Nynější čtyřicetiletí v 67 letech a ti, kterým je méně než 34 let, pak v 68 letech.

Lidé by tedy i přes růst věku dožití podobně jako nyní zůstávali v penzi v průměru 21,5 roku. Každých pět let by stát věk odchodu do důchodu přehodnocoval.

Důležitou součástí reformy budou předčasné důchody pro náročné profese. Jurečka nedávno řekl, že by dříve mohli do penze chodit bez krácení důchodů desetitisíce lidí. A mezi ně by mohli patřit například hutníci, svářeči nebo brusiči.