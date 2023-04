Stát nařídil víc kontrol cen potravin. Chce, aby se do nich promítly levnější energie či paliva

Kvůli vysokým cenám potravin si lidé připlatí i v restauracích – třeba v pražském podniku Sladovna museli oproti loňsku zvýšit ceny jídla asi o třicet procent. Drahé potraviny se na tom podílejí zhruba desetinou.

„Všechno, co je z hovězího, je dražší víc než o těch 30 procent, je to i o polovinu dražší. Zelenina jde taky nahoru. Takže vstupní suroviny musíte vybírat a přemýšlet, co dát na jídelní lístek,“ přibližuje šéfkuchař podniku Jiří Král.

Na kolísání cen jsou ale zvyklí. Při prudkém zdražení si ověřují, za kolik daný produkt nabízí konkurence. „Suroviny nakupujeme ve velkoobchodu, kterých máme víc. Nejlepší je pro nás mít dva, možná i tři dodavatele. A cenu si musíte hlídat,“ doplnil Král.