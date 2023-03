Pokud je v obci jedna pobočka pošty, rušit se nebude, řekli ministři

ANO volá po svolání výboru pro bezpečnost

Na to, že starostové dosud neví, kde a kolik poboček je v plánu zavřít, si stěžovala poslankyně opozičního hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová. „S kolegy jsme proto požádali o svolání (sněmovního) Výboru pro bezpečnost, s bodem Česká pošta,“ uvedla na Twitteru. Kromě účasti ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) žádá o účast odboráře, zástupce Svazu měst a obcí a Asociace krajů.

Česká pošta také letos propustí několik tisíc zaměstnanců. Budou mezi nimi doručovatelé, zaměstnanci na přepážkách i lidé ze správního aparátu podniku, řekl před týdnem pověřený ředitel pošty Miroslav Štěpán webu Seznam Zprávy. Státní podnik v současnosti zaměstnává zhruba 25 tisíc lidí.

„Jsem přesvědčen, že by se mělo k tomu přistupovat tak, že je tam spousta administrativních pracovníků, ředitelů odborů a šéfů, kteří by tam být nemuseli, ale ti doručovatelé a ty pobočky jsou pro lidi potřeba,“ řekl ve středu šéf klubu SPD Fiala. „Podle našeho názoru je u České pošty potřeba vycházet z toho, co jsou potřeby občanů, a ne z toho, co jsou potřeby České pošty,“ dodal.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Loni přitom získala po schválení Evropskou komisí úhradu nákladů na poskytování základních služeb od státu za poslední čtyři roky ve výši šest miliard korun. Finance musela z velké části použít na splacení provozních úvěrů.