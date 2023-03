Resort životního prostředí chce zálohování PET lahví a plechovek. Řada výrobců to vítá, obce mají obavy

„Bavíme se o zálohování PET lahví a plechovek. Konkrétně jde o novelizaci zákona o obalech a rádi bychom ji představili ještě tento rok,“ prozradila mluvčí resortu životního prostředí Lucie Ješátková. Místo do popelnic by je lidé mohli odevzdávat v obchodech dle ministerstva nejdříve v roce 2025.

Na Slovensku míra návratnosti přesáhla sedmdesát procent

Na sousedním Slovensku systém zálohovaných nápojových obalů funguje již více než rok. Loni tam lidé vrátili více než 820 milionů obalů. Míra návratnosti tak přesáhla sedmdesát procent, což je o desetinu více než před zavedením systému.

Například jeden z obyvatel Bratislavy, Juraj Kováčik, vyráží k takzvanému zálohomatu jednou za dva týdny. Obaly, které dříve patřily do žluté popelnice, nyní vkládá do přístroje. „Když jsou trochu poškozené, tak to nevadí, ale měly by být víceméně nepoškozené,“ ujasnil Kováčik.

Vracet je možné jen lahve a plechovky zakoupené na Slovensku. Každá je opatřena symbolem a čárovým kódem, na základě kterého stroj obaly dokáže třídit. Zákazník výměnou dostane zpět zálohu, kterou mu obchodník při nákupu přičetl k ceně nápoje. Za každý obal je to patnáct centů, tedy necelé čtyři koruny.