ANO by podle únorového volebního modelu Kantaru bylo první

Za zcela hypotetické situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnily dvě velké koalice tak, jako tomu bylo u hlasování v roce 2021, by na prvním místě bylo v únoru těsně SPOLU (složené z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Získalo by 31 procent. Oproti říjnovému modelu je zde rozdíl minus půl procentního bodu, podle Kantaru tedy jde o „v podstatě shodný výsledek“.

ANO by v tomto případě mělo 30,5 procenta, což je ve srovnání s říjnem nárůst o 2,5 procentního bodu. Třetí příčku by obsadila koalice Piráti a STAN se třinácti procenty, což představuje ztrátu jednoho procentního bodu ve srovnání s minulým průzkumem. Čtvrté místo by měla SPD s devíti procenty, oproti říjnu o 2,5 procentního bodu méně.

Podle modelu by volební účast byla 61,5 procenta

Pokud by se konaly volby do Poslanecké sněmovny v době sběru dat, pak by o deklarované volbě strany nebo hnutí bylo pevně rozhodnuto 42 procent voličů. Dalších 31 procent by své rozhodnutí spíše neměnilo. Zbylých 27 procent současných voličů pak říká, že by své rozhodnutí možná nebo pravděpodobně ještě změnilo.

V průzkumu šedesát procent respondentů deklarovalo, že by se určitě zúčastnilo voleb do sněmovny v případě, že by byly v době sběru dat. Dalších šestnáct procent by se voleb aktuálně spíše zúčastnilo. Na opačné straně stojí čtyřiadvacet procent obyvatel, kteří by se určitě nebo spíše nezúčastnili. Ve srovnání s říjnovým měřením nedošlo dle Kantaru k žádným statisticky významným změnám.

Podle modelu účasti by se voleb do dolní komory, pokud by se konaly v době sběru dat, zúčastnilo 61,5 procenta občanů České republiky, tedy shodně jako při posledním měření v říjnu loňského roku.