Nezaměstnanost v únoru stagnovala, volných míst přibylo

Z celkového počtu nezaměstnaných v Česku tvoří naprostou většinu takzvaně dosažitelní, tedy lidé schopní okamžitě nastoupit do práce. Ke konci února jich bylo asi 258 tisíc, což bylo přes 91 procent ze všech nezaměstnaných. Mírnou většinu mají mezi lidmi bez práce ženy, které tvořily v únoru zhruba 53 procent nezaměstnaných. Průměrný věk nezaměstnaných byl v únoru 43,3 roku. Meziročně mírně klesl, loni činil 43,8 roku. Bez práce byli nejčastěji lidé s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním.

Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší stále na Karvinsku, kde dosahovala 8,4 procenta. V tomto okrese byl zároveň nejvyšší počet uchazečů o práci na jedno volné místo. Na každou volnou pozici připadalo na Karvinsku v průměru 10,6 uchazeče. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl opět v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,6 procenta lidí. Ve stejném okrese byl také nejnižší počet uchazečů na jedno volné místo, a to 0,2 uchazeče.

Ke konci února pracovalo na území Česka podle úřadu práce 98 215 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, kteří svou zemi opustili kvůli ruské invazi. Nejčastěji působili jako montážní dělníci, pomocníci ve stavebnictví, výrobě a dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině loni na konci února dostalo práci v Česku celkem asi 205 tisíc lidí z Ukrajiny pod dočasnou ochranou, z nichž někteří se ale už vrátili domů nebo ze zaměstnání odešli. Většinu ze zaměstnaných uprchlíků z Ukrajiny, asi tři čtvrtiny, tvořily ženy.

Úřad práce ČR je od poloviny letošního února bez ředitele. Úřady práce čelí od loňska náporu a sklízí kritiku za zpožděné vyřizování a vyplácení dávek. Ministr Jurečka v souvislosti s tím opakovaně kritizoval šéfa úřadu Viktora Najmona, kterého pak v půlce února odvolal. Najmon jakékoli pochybení popírá a proti rozhodnutí o svém odchodu z funkce podal odvolání. Dočasně Úřad práce ČR vede vrchní ředitel sekce informačních technologií ministerstva práce Karel Trpkoš.

Analytici: Navzdory hospodářské recesi nepřichází propouštění

„Ačkoliv v uplynulých měsících narůstal podíl firem, které hlásily úmysl omezovat zaměstnanost, toto se projevilo pravděpodobně spíše na menší intenzitě nových náborů, nežli přímo na propouštění. Pokud k rozvazování pracovních vztahů přece jen docházelo, našli si tito pracovníci evidentně bez větších problémů nové uplatnění. Nyní se trend již začíná pomalu obracet, když počet firem hlásících úmysl snižovat stavy klesá a úměrně tomu se snižují i reportované obavy samotných domácností z možné ztráty zaměstnání,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Podle analytičky Komerční banky Jany Steckerové zůstává situace na českém trhu práce napjatá. „Podíl nezaměstnaných tak v letošním roce zřejmě stoupne pouze nepatrně. Po loňských průměrných 3,4 procenta by měl letos podle naší prognózy dosáhnout 3,9 procenta. Vzhledem k poměrně optimistickému startu do letošního roku však může být výsledek nakonec lepší,“ podotkla.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozornil na to, že spíš než by přibývalo nezaměstnaných, snižuje se počet volných pracovních míst. „Díky rozběhu sezonních prací bude nezaměstnanost v dalších měsících klesat, i když některé firmy budou pod tlakem propouštět, jak ostatně naznačují průzkumy sentimentu. Vypadá to tak, že ani letos nebude nezaměstnanost nijak vážným problémem české ekonomiky. Spíše i nadále zůstane problémem regionálním,“ okomentoval.