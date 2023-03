Sobotkově vládě Zeman vrátil šest zákonů, Babišově žádný. S vetem uspěl jednou

Zeman v rozhovorech před první prezidentskou volbou uváděl, že chce veto – jednu z absolutních pravomocí prezidenta – užívat co nejméně. K vracení zákonů by se podle svých slov uchýlil především v případech, kdy by se jednalo o „legislativní zmetky“. Přednostně chtěl námitky k zákonům vznášet při zasedáních vlády a parlamentu.

Vyhranil se proti praxi svých předchůdců Václava Havla a Václava Klause, kteří v některých případech zákony nevetovali, ale ani nespolupodepsali, čímž zákon po uplynutí patnácti dnů vstoupil v platnost i bez podpisu hlavy státu. To Zeman označil za alibismus nedůstojný úřadu prezidenta, ke kterému by se nechtěl uchýlit.

Obdobný postoj k vetu pak zopakoval také v projevu k senátorům několik dní po nástupu do funkce. V průběhu svého druhého mandátu uvedl v roce 2019 v rozhovoru pro deník Blesk, že by si přál, aby pro přehlasování prezidentského veta byla nutná kvalifikovaná většina 120 poslanců místo dosavadních 101.

Nejvíce zákonů vrátil Zeman za Sobotkovy vlády

Několik měsíců po Zemanově nástupu do funkce padla vláda Petra Nečase, které Zeman vetoval jen jeden zákon, a to v květnu 2013. Šlo o chybnou verzi zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a dalších změn v ekologických předpisech. S vetem sněmovna souhlasila, novou verzi pak přijala ve zrychleném řízení.

V období následné úřednické vlády Jiřího Rusnoka od července 2013 do ledna 2014 prezident žádný zákon nevetoval.