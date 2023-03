Zeman si po odchodu z Hradu zřídí kancelář. Mynář se chce věnovat rodině

V hradní kanceláři byl tak v pátek Zeman naposledy, část věcí již byla z Pražského hradu přestěhována. V pondělí bude naposledy úřadovat v lánské pracovně. V následujících dnech se přestěhuje do nového domu, který si nechal postavit v Lánech. V něm setrvá až do 9. března, kdy složí slib nový prezident Pavel. Funkční období Zemanovi vyprší o půlnoci z 8. na 9. března.

Potvrdil, že se po diskusi se Zemanem v užším kolektivu dohodli, že si končící prezident zřídí kancelář. „Protože poptávka po panu prezidentu je už teď tak velká, že určitě bude potřebovat nějakou kancelář. Respektive nebylo by vhodné, aby tak velké množství lidí pravidelně docházelo k němu do rodinného domu,“ poznamenal. V nejbližší době proto chce podepsat nájemní smlouvu. Existují podle něj dvě až tři varianty, kde by mohla sídlit. Asistentku mu bude dělat manželka Ivana.

Chce se věnovat rodině

Po odchodu z čela KPR nechce Mynář usilovat o žádné místo ve státní správě. „Není to klišé, za těch deset let jsem se vůbec nevěnoval své rodině, mojí paní a mým dvěma malým dětem,“ řekl. „Poté, co si odpočinu, chci vysadit a věnovat se převážně rodině,“ doplnil. Následně si chce najít práci. „Nejsem na tom finančně tak, že bych mohl jít už do důchodu,“ uvedl.

Se Zemanem by se měl v dalších měsících pravidelně potkávat. „Dohoda zní, že pan prezident bude velmi rád, když se budeme pravidelně navštěvovat, pravidelně se scházet v jeho kanceláři. Nejenom já, ale i nejbližší členové jeho týmu, který kolem něj byl celých deset let,“ řekl.