Část nových vrtulníků Bell dostane armáda se zpožděním

„Nabídka od USA byla schválena Kongresem Spojených států a její platnost byla do konce daného měsíce. Pokud by nedošlo k rozhodnutí, přestala by nabídka platit. Rozhodoval jsem se v otázce, která se týkala zajištění bezpečnosti naší země, a to je z mého pohledu naprosto zásadní. Přijímám odpovědnost za to, že jsem nakoupil vrtulníky pro naši zemi. Pokud bych se tak nerozhodl, nadále bychom byli závislí na ruské technice, a to by se zejména v této době Rusku jistě velmi líbilo,“ tvrdí dnes Lubomír Metnar.

Faktem nicméně je, že nákup vrtulníků se velmi vlekl. Začalo se o něm jednat už v roce 2014 v éře Martina Stropnického, prvního ministra obrany za hnutí ANO. Právě během jeho působení v resortu probíhala takzvaná předakviziční fáze zakázky. Ta byla nakonec v roce 2018 zrušena, nicméně do jejího finále postoupily vrtulníky společností Bell Helicopter a právě Leonardo.

Nyní ministerstvo obrany zvažuje, že proti čerstvému rozhodnutí brněnského soudu podá ještě stížnost. „My jsme zatím ještě neobdrželi rozsudek, budeme zvažovat kasační stížnost, to je jediný možný opravný prostředek, který v tuto chvíli máme, ale určitě by mě zajímalo, jestli třeba i bývalý pan ministr (Metnar) v tomto ohledu uzná chybu, protože dva roky zpátky, kdy jsem opakovaně tuhle záležitost diskutovala i jako předsedkyně výboru pro obranu, tak on tvrdil, že jsou si jistí, že postupovali lege artis, přestože Úřad na ochranu hospodářské soutěže měl tehdy jiný názor, a teď ten jiný názor má i soud,“ říká ministryně obrany Jana Černochová (ODS).