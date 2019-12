„Jed a Zmije“ ochrání české vojáky. Armáda kupuje od USA tucet vrtulníků Venom a Viper

S americkým ministrem Markem Esperem se Metnar sejde v Pentagonu, centru velení americké obrany. Podle Metnara bude čtvrtečním podpisem dokumentu završen více než pětiletý akviziční proces. „Je to určitý milník v česko-amerických vztazích,“ poznamenal.

Ze Spojených států tak dostanou čeští vojáci v příštích letech „systém H1“, tedy osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Stroje, které armáda získá nejpozději v roce 2023, nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35.

Tucet strojů získá Česko od firmy Bell formou mezivládní dohody a zaplatí za ně 14,6 miliardy korun bez DPH. Budou nové, jejich výroba se právě plánuje a podle smlouvy bude z části probíhat i v České republice. „Z celého objemu dvanácti vrtulníků bude tvořit více než třicet procent zapojení našeho domácího průmyslu,“ upozornil ministr obrany Metnar.

V ceně je kromě vrtulníků výcvik pilotů i personálu, vybavení zbraňovými systémy, munice či údržba. Potřebu pořízení nových strojů armáda zdůvodňuje náhradou stárnoucích bitevních helikoptér i nutností přerušit závislost na technice dodávané z Ruska.

Helikoptéry sovětské provenience s sebou totiž přináší potíže při servisu, údržbě, dodávkách náhradních dílů nebo při takzvané interoperabilitě v NATO, tedy při spolupráci se spojenci. „Je to velký krok a velký posun ve schopnostech Armády České republiky,“ poznamenal.

Nákup z USA je symbolem spolupráce uvnitř NATO

Čtvrteční podpis smlouvy představuje vůbec první velký nákup vojenské techniky pro českou armádu od amerických výrobců. Pro Spojené státy ale není na prodeji tuctu vrtulníků nejdůležitější ekonomická stránka obchodu, jeho symbolická hodnota je daleko vyšší.

„Je to vybavení, které je vhodné pro vaši armádu. Odpovídá roli České republiky v NATO. A je to také znamení ostatním spojencům, co mají udělat,“ vysvětlil bezpečnostní analytik společnosti CNAS Jim Townsend. Sám zastával po dvě dekády vysoké pozice v Pentagonu, byl u přijetí Česka do NATO a sledoval také modernizaci tuzemské armády.