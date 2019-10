Česká armáda v roce 2030? Silné aktivní zálohy, nové pandury, tanky, děla a drony

Na začátku tohoto roku v armádě sloužilo 21 500 vojáků z povolání, při plné naplněnosti útvarů by měla armáda mít k dispozici až 25 tisíc profesionálů. Už dříve politici rozhodli, že se tento počet postupně zvýší až na 30 tisíc. Koncepce počítá s tím, že v roce 2020 by počty vojáků měly dosáhnout téměř 23 tisíc mužů a žen, v roce 2025 by jich mělo být 27 245 a o pět let později 30 tisíc.

Nábor nových rekrutů označuje dokument za jedno z rizikových míst naplňování koncepce. Aby se armáda dostala na požadované počty, bude potřebovat ročně získat asi 2400 nových vojáků. Pokryje tak odchod vojáků z aktivní služby a zároveň zajistí nárůst o asi 800 až 900 vojáků.

V roce 2030 má být až deset tisíc aktivních „záložáků“

Profesionální vojáky by v době krize doplnily aktivní zálohy. Jejich intenzivní budování nastalo před několika lety a armáda si zájem lidí o zapojení do nich chválí. V polovině roku jich v aktivních zálohách sloužilo přes tři tisíce. Zájmu plánuje armáda využít a počet „záložáků“ zvýšit do roku 2025 na 5700 a v roce 2030 na až 10 tisíc. Aby tolik zájemců našla, chce se armáda zaměřit na vojáky, kteří odchází ze služebního poměru do civilu.

„Tímto způsobem budou obsazena přednostně služební místa velitelského sboru, specialistů a služební místa ve štábech na všech úrovních velení a řízení,“ uvádí koncepce.