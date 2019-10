Generální štáb české armády slaví sto let. Vytvořili ho francouzští důstojníci

Podle něj v pěti poúnorových letech z celkového počtu více než třinácti tisíc příslušníků velitelského sboru byly skoro čtyři tisíce propuštěny z politických důvodů, tisícovka odsouzena do vězení. Osmadvacet důstojníků přišlo v vykonstruovaných procesech o život, pět set skončilo v lágrech a dva a půl tisíce se jich muselo vystěhovat do přikázaných míst. Perzekuce nezasáhla jenom vojáky z povolání, ale postihla i vojáky v základní službě.

Od konce války až do komunistického převratu v roce 1948 byla armáda i štáb pod silným tlakem komunistů, kteří se ji pokoušeli ovládnout. Do samotného převratu armáda nijak nezasáhla – po něm ji ale tvrdě a rychle postihly změny.

Čistky postihly bývalého náčelníka generálního štábu, generála Bočka. Přestože během krize v únoru 1948 podpořil Ludvíka Svobodu, už v červenci téhož roku byl z funkce odvolán za protistátní činnost. V červenci 1952 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen za vyzvědačství, vlastizradu a další trestní činy k doživotnímu žaláři – zemřel pak jako mukl ve Valticích.

Štáb pod sovětským dohledem

Personální ovládnutí armády a generálního štábu komunisty proběhlo rázně, stejně tak změna její orientace na Sovětský svaz. Reorganizace generálního štábu se uskutečnila v roxe 1950 – o tři roky později měla naše armáda necelých 300 tisíc osob se 14 vševojskovými svazky a byla plně pod kontrolou Komunistické strany Československa.

„Velení armády bylo zcela závislé na rozkazech přicházejících z Moskvy, bez možnosti vlastní iniciativy,“ píší vojenští historici Karel Straka a Jan Šach. Skutečnými veliteli nebyli čeští generálové – ale sovětští poradci.

V té době se zcela změnila vojenská taktika armád celého světa; souviselo to se zavedením jaderných zbraní do výzbroje velmocí. Došlo k několika reorganizacím, ta nejdůležitější se odehrála v šedesátých letech, kdy byly československé armády začleněny do vojsk Varšavské smlouvy. Mírové počty v té době dosáhly asi 220 tisíc vojáků.

Krátkou změnu přineslo období pražského jara, kdy se dokonce nějakou dobu uvažovalo o vyhlášení neutrality nebo vystoupení z Varšavské smlouvy – vše ale utnul srpen 1968 a okupace republiky vojsky Varšavské smlouvy. Zadupání obrodného procesu nakonec vedlo k ještě větší příchylnosti ke strukturám Varšavského paktu a taky perzekucím v armádě i na generálním štábu.