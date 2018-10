Armádě se letos podařilo nabrat rekruty podle plánu, vojáků má ale pořád málo

V Brdech chybí skoro čtvrtina mužstva dělostřelců – přesně 329 vojáků. Nový rekruti se do kasáren v Jincích příliš nehrnou, nebo chtějí záhy převelet. Hodně jich je z Moravy. „Po nástupu do naší posádky po krátké době žádají o přemístění blíž ke svým domovům,“ uvedl velitel 13. dělostřeleckého pluku Jince Ivan Mráz.

Nejvíc lidí v Jincích chybí dělostřelcům u základních funkcí, jako je obsluha zbraní. „Lidi se mění takovou rychlostí, že je nestíhám vycvičit, aby fungovali,“ přiznal velitel děla u 13. dělostřeleckého pluku Jince Martin Weigl. S nedostatkem lidí se jako velitel potýká každý den. Jednotku dobře zná, je u ní už přes třináct let.

Přesto i tam se začíná personální situace pomalu zlepšovat. Za poslední tři roky víc lidí přišlo, než odešlo. Letos v dubnu k jednotce nastoupil i Patrik Chorý z Olomouce jako nabíječ děla. „Ještě jsem toho moc nestihl, v děle už jsem byl se podívat, jak funguje, jaká bude moje práce, ale ostré střelby ještě neproběhly,“ řekl.

Podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opata směřuje do posádky v Jincích v řádu sto milionů korun, mimo jiné třeba do sportovišť, aby se posádka v očích rekrutů zatraktivnila. Dělostřelci v Jincích také mají dostat nové samohybné houfnice, armáda jich chce nakoupit 52 za pět miliard korun. Podle velitele Mráze by se první houfnice měly v Jincích objevit v roce 2021.