Odborník na letectví představuje vrtulníky Venom a Viper. Mají řadu předností, říká Soušek

„Je podobný jen vizuálně, z hlediska pohonného ústrojí, avioniky, všech různých systémů, použitých materiálů a výkonu je to zcela nový stroj. Má zhruba o třetinu vyšší rychlost, dvojnásobnou nosnost, takže parametry se výrazně posunuly,“ okomentoval Tomáš Soušek jeden ze strojů, které chce armáda pořizovat.

Dvojice motorů pohání čtyřlistý hlavní rotor i menší ocasní rotor. Venom dosahuje maximální rychlosti 314 km/h a cestovní rychlost 272 km/h. Délka stroje je téměř 18 metrů, vysoký je asi pět metrů. Má dostup více než 6100 metrů a maximální vzletovou hmotnost asi 8400 kilogramů. Na bocích může být vybaven kulomety nebo raketami. Jeho kapacita je čtyři plus osm (dva piloti, velitel a osm členů posádky).

Současný Bell UH-1Y Venom, jeden z výrobků společnosti Bell Helicopters patřící do koncernu Textron, poprvé vzlétl v roce 2001 a do americké armády byl zařazen v roce 2008. Americká armáda jich má kolem stovky. Nahradil již zastaralý stroj Bell UH-1N Twin Huey. UH-1Y je známý také pod přezdívkou Yankee, podle označení písmene Y v hláskovací tabulce NATO. Říká se mu také „Super Huey“.

Americký dvoumotorový víceúčelový vrtulník určený pro námořní pěchotu je nejnovějším nástupcem legendárního vrtulník UH-1 Iroquois (Huey), který se proslavil ve vietnamské válce. Vrtulníky převážely americké jednotky nad vietnamskou džunglí k rychlým přepadům, transportovaly zraněné do zázemí a poskytovaly palebné krytí pozemních akcí. Jsou známy z mnoha zpravodajských záběrů i hraných filmů a protože se v bojových situacích výborně osvědčily, sloužily v armádě nebývale dlouho.

Armáda se rovněž chystá pořídit čtyři víceúčelové vrtulníky AH-1Z Viper, které jsou z 85 procent s Venomy konstrukčně shodné. To podle Souška představuje velikou výhodu, protože lze vlastnit méně náhradních dílů a shodnost usnadňuje výcvik personálu. Vrtulníky jsou bohatě ověřeny v bojových misích americké námořní pěchoty.

Viper má ale oproti Venomu přece jen další přednosti. „Je primárně určen k ničení pozemních cílů. Oproti Venomu má lepší výzbroj, lepší balistickou ochranu, o něco lepší výkony a manévrovatelnost. Co je zajímavost zdaleka ne tak obvyklá, na straně vidíme protiletadlovou řízenou střelu AIM-9 Sidewinder. Takže má schopnost pro vlastní obranu ničit další helikoptéry případně letouny, které by se dostaly do jeho blízkosti,“ upřesnil odborník.